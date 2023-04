Borussia Dortmund - Edin Terzic nach Pleite bei Bayern: „Es gibt keinen Grund, negativ zu sein“

+++ Terzic über Kobel und seinen Patzer in München +++

+++ Terzic über Adeyemi nach seiner Verletzung +++

+++ Terzic über Enttäuschung nach Bayern-Pleite +++

„Diese Enttäuschung haben wir am Sonntagmorgen noch vorgefunden, bis zu unserem Meeting, aber wir wollen den Blick nach vorne richten. Nun ist die Lust groß, im Pokal zu spielen. Wir treten gegen den Titelverteidiger an, wir wollen uns optimal vorbereiten. Es ist für uns der kürzeste Weg zu einem Titel, genauso für die anderen Bundesligisten. Für uns war es immer wichtig, leider haben wir den Pokal nicht so oft gewonnen, wie wir uns vorgenommen hatten, aber diese Statistik wollen wir verbessern.“

+++ Terzic über Leipzig +++

+++ Terzic über Ausfall von Schlotterbeck +++

+++ Terzic über Fans und DFB-Pokal +++

+++ Terzic über den Fehler im Bayern-Spiel +++

+++ Terzic über die Aufarbeitung des Bayern-Spiels +++

„Wir waren enttäuscht am Samstagabend, aber auch schon am Samstagabend haben wir gesagt, dass wir den Blick nach vorne richten möchten. Das haben wir dann getan am Sonntag, wir sind morgens zusammengekommen, hatten eine Sitzung und über ein paar Dinge gesprochen. Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben, den Vorsprung auf vier Punkte zu vergrößern, sondern dass wir jetzt wieder hinten dran sind. Aber Fakt ist: Wenn man in München etwas holen will, braucht man einen nahezu perfekten Tag. Den hatten wir ehrlicherweise nicht. Wir hatten vier Rückschläge, die dann dazu geführt haben, dass es nicht leicht wurde für uns. Wir haben versucht, mutig und selbstbewusst ins Spiel reinzugehen, das ist uns in der Startphase auch gelungen. Es hat zu lange gebraucht, um uns von diesem ersten Rückschlag zu erholen. Das hat der Gegner gefühlt, gerochen, und mit ihrer Qualität konnten sie das Spiel innerhalb von zehn Minuten entscheiden. Trotzdem: Es gibt aber noch ein paar Wochen vor uns, wo wir ein paar Dinge wieder gutmachen können, und darum wird es jetzt gehen in der Bundesliga.“