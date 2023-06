DFB-Pokal: Schweigeminute kollidiert mit Choreo von Eintracht-Fans

Doch genau zu einer solchen Situation könnte es unmittelbar vor dem Anpfiff des DFB-Pokalfinals am Samstagabend zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt (20 Uhr im LIVETICKER) kommen.

Denn die Fans der Eintracht haben in Absprache mit ihrem Verein eine Choreo geplant. Nun hat der DFB kurzfristig einen Moment der Andacht anlässlich des Todes des 15-Jährigen angesetzt, der am vergangenen Wochenende bei einem Jugendfußballturniers so heftig geschlagen worden war, dass er Tage später seinen Verletzungen erlag.