Bayer Leverkusen muss sich warm anziehen - Bayern und Co. scharren mit den Hufen - der SPORT1-Kommentar

Glückwunsch an Bayer 04 Leverkusen zu einer märchenhaften Saison ! Die Leistungen der Werkself können in dieser Spielzeit nicht hoch genug bewertet werden. Einen Eintrag in den Geschichtsbüchern ist dieser Rekord-Truppe sicher, Xabi Alonso hat sich unsterblich gemacht.

Doch auch dem 1. FC Kaiserslautern, dem Underdog, dem lange Zeit um den Abstieg kämpfenden Zweitligisten gebührt der allergrößte Respekt. Die Mannschaft von Trainer-Urgestein Friedhelm Funkel war der wohl größte Außenseiter in der Geschichte des Pokalfinales und hat über die gesamte Spielzeit die Hoffnung auf ein Wunder am Leben gehalten! Hut ab!

Bayer steht über allem - Konkurrenz scharrt mit den Hufen

Der Vizemeister VfB Stuttgart, die zweite große Überraschungsmannschaft der Bundesliga, ist wohl das Team, das die Werkself am ehesten an den Rand einer Niederlage brachte. Sowohl in der Liga als auch im Pokal. Versuchen werde sie es auch im kommenden Jahr. In dem Wissen, dass auch sie erstmal ihre Form bestätigen müssen.