Europa League: "Nur eine Göttin konnte Leverkusen zu Sterblichen machen" - Pressestimmen nach dem verlorenen Finale von Alonso

51 Spiele lang war Bayer Leverkusen war Bayer Leverkusen ungeschlagen - und ausgerechnet im Finale der Europa League geht diese Serie zu Ende. Mit 0:3 verliert die Mannschaft von Xabi Alonso deutlich und verdient gegen Atalanta Bergamo.

Auch in der internationalen Presse wurde nicht mehr daran geglaubt, dass die Unschlagbaren noch schlagbar sind. Doch der Hattrick von Ademola Lookman, der sowohl in England als auch in Leipzig als Flop bezeichnet wurde, machte das Wunder möglich.

SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen.

Italien

Gazzetta dello Sport: Lookman und Gasp führen Atalanta in die Geschichte: Bayer überwältigt, die Europa League gehört ihnen. Die Nerazzurri vernichteten das bis dahin ungeschlagene Leverkusen mit einer außergewöhnlichen ersten Halbzeit und dann mit einem Führungsspiel. Der Stürmer der Nerazzurri, Koopmeiners und Ederson sind die treibende Kraft.

Corriere della Sera: Atalanta gewann als erstes italienisches Team die Europa League. Und die Mannschaft holt den ehemaligen UEFA-Pokal 25 Jahre nach Parma nach Italien. Ademola Lookman war mit einem legendären Hattrick entscheidend.

Corriere dello Sport: Göttin in der Geschichte: Atalanta gewinnt die Europa League und schreibt Geschichte! In Dublin dominierten Gasperinis Männer gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen und gewannen das Finale dank eines sensationellen Hattricks von Lookman. La Dea gewann seine erste Trophäe in einem europäischen Wettbewerb und wurde damit die erste italienische Mannschaft, die seit Parma 1999 den UEFA-Pokal oder die Europa League gewann.

England

Daily Mail: Xabi Alonsos ungeschlagener Triple-Traum ist ausgeträumt. Aus den Unbesiegbaren wurden die Unsichtbaren und nach 51 ungeschlagenen Duellen gab es endlich einen Riss in der Rüstung von Xabi Alonsos Bayer Leverkusen. Wir hätten nie gedacht, dass Ademola Lookman, einst für Charlton in der League One, in diesem Europa-League-Finale die tödlichen Wunden zufügen würde. Drei von ihnen, um genau zu sein.

Mirror: Ademola Lookman zauberte eine der großartigen Einzelleistungen im europäischen Finale und machte Bayer Leverkusens Streben nach einem „unbesiegbaren Triple“ zunichte. Der Junge aus der Charlton Athletic Academy, der in drei Spielzeiten bei Everton ein Tor erzielte, erzielte einen atemberaubenden individuellen Hattrick. Leverkusen und ihr ehemaliger Liverpool-Trainer Xabi Alonso patzten in ihrem vorletzten Spiel der Saison - aber welche Chance hatten sie gegen eine Weltklasse-Show von Lookman?

Goal: Gian Piero Gasperinis Atalanta verblüfft die Fußballwelt! Die größten Überflieger des Fußballs demontieren das vermeintlich unschlagbare Bayer Leverkusen und holen sich endlich die verdiente Trophäe. Kein Trainer der Neuzeit hat mit einem so kleinen Verein so lange Größeres erreicht wie der 66-Jährige.

Guardian: Nichts, nicht das Römische Reich, nicht die Zhou-Dynastie, nicht einmal der letzte Sommerwein hält ewig an, und auch die ungeschlagene Serie von Bayer Leverkusen nicht. Nach 51 Spielen endete die Jagd nach einer fehlerfreien Saison an der vorletzten Hürde, als ein Hattrick von Ademola Lookman, der erste in einem europäischen Finale ohne Rückspiel seit Pierino Prati 1969, Atalanta einen überraschend deutlichen Sieg und die erste Trophäe seit 61 Jahren bescherte.

Spanien

Marca: Nur eine Göttin konnte Bayer Leverkusen zu Sterblichen machen. Und die Dea hat es geschafft, indem sie die Mannschaft von Xabi Alonso aus dem Fußball-Olymp geholt hat, die bis zu diesem Finale unzerstörbar und unbesiegbar war, mit einem großartigen chorischen und himmlischen Spiel. Lookmans Hattrick zerstört die Deutschen, die ohne Europa League, ohne Triple und ohne ungeschlagene Bilanz dastehen, nachdem sie im Finale von Gasperinis „Dea“ überspielt wurden.

Mundo Deportivo: Der Ruhm im Aviva-Stadion in Dublin ging an Atalanta, die in ihrem ersten kontinentalen Finale den ersten europäischen Titel ihrer Geschichte gewannen: Sie haben die Europa League 2023/24 in ihrem Trophäenschrank, nachdem sie den Traum von Xabi Alonsos Bayer Leverkusen vom historischen Triple zerstört hatten. Und nicht nur das: Die Mannschaft von Gian Piero Gasperini beendete Leverkusens Serie von 51 ungeschlagenen Spielen. Atalanta schlug Xabi Alonsos Leverkusen in einem perfekten Spiel mit 3:0 durch einen Hattrick von Ademola Lookman.

Triple-Traum geplatzt: Leverkusen verliert gegen Atalanta Bergamo

Sport: Kein Übel währt hundert Jahre und kein Körper kann ihm widerstehen. Auch nicht 116 Jahre, wie das Leben von Atalanta ohne kontinentalen Titel. Und schon gar nicht 51 Spiele, so lange wie Bayer Leverkusen in dieser Saison ungeschlagen ist. Obwohl die Logik etwas anderes diktierte, hat Gian Piero Gasperini das Unmögliche geschafft und Xabi Alonso in Dublin den Europa-League-Titel abgenommen. Dank eines sensationellen Ademola Lookman, der einen Hattrick erzielte, und einer Mauer, die errichtet wurde, um die gesamte deutsche Offensivkraft einzudämmen, die in Irland auf ihr Minimum reduziert wurde, konnte er den Pokal in die Höhe stemmen.

Frankreich

L‘Équipe: Unwiderstehlich: Dank eines grandiosen Hattricks von Ademola Lookman dominierte Bayer Leverkusen (3:0), das nach 51 Spielen ohne Niederlage zum ersten Mal in dieser Saison verlor, gewann Atalanta Bergamo am Mittwoch in Dublin die Europa League. Die zweite Trophäe in ihrer Geschichte und die erste europäische.

Schweiz

Blick: Xhaka: „Die Serie war uns von Anfang an egal“. Nati-Captain Granit Xhaka und seine Leverkusener haben die erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen müssen. Ausgerechnet im Final der Europa League.

Österreich