Bayer Leverkusen: Freudige Nachricht für Hofmann

Niklas Trettin 04.02.2026 • 09:33 Uhr Jonas Hofmann musste die bisherigen Spiele von Bayer Leverkusen in der Champions League bislang von außen verfolgen. Das ändert sich nun wohl.

„Jetzt am 5. Februar kommt die neue Liste raus, und es sieht gut aus, dass dort vielleicht auch mein Name draufsteht“, sagte Hofmann am späten Dienstagabend in der Mixed Zone – breit grinsend und sichtlich gelöst. Auf die Nachfrage, ob er darüber bereits mit Trainer Kasper Hjulmand gesprochen habe, folgte eine ebenso knappe wie eindeutige Antwort: „Ja.“

Hofmann gehörte Anfang September zu den vier Bayer-Profis, die nicht für die Königsklasse gemeldet worden waren. Ein ähnliches Schicksal traf damals auch Martin Terrier und Jeanuel Belocian, die verletzungsbedingt noch an ihrem Comeback arbeiteten, sowie Alejo Sarco. Nach Abschluss der Ligaphase können die Klubs ihre Kaderlisten mit bis zu 25 Spielern jedoch anpassen – eine Option, von der Leverkusen nun Gebrauch macht.

Leverkusen: Hofmann erlebt seinen zweiten Frühling

Der Mittelfeldspieler dürfte den Platz einnehmen, der durch den vorzeitigen Abgang von Claudio Echeverri frei geworden ist. Weil der argentinische Dribbler in Leverkusen nicht wie erhofft Fuß fasste, beendete Manchester City die Leihe bereits im Dezember und gab ihn an den FC Girona nach Spanien weiter.

Hofmann erlebte in den vergangenen Wochen und Monaten derweil eine Wiederauferstehung, mit der kaum noch jemand gerechnet hatte. War der Routinier in der vergangenen Saison unter Xabi Alonso nahezu völlig außen vor, verhalf ihm Neu-Coach Hjulmand nun zu seinem zweiten Frühling.

In der laufenden Spielzeit absolvierte der 33-Jährige bereits 18 Pflichtspiele, erzielte dabei drei Tore und bereitete zwei weitere vor. Im Pokalviertelfinale gegen St. Pauli setzte Hofmann mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand.