DFB-Pokal heute: Bayern - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.05.2026 • 17:00 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 20:00 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum dritten Mal nach 1986 und 2013 stehen sich der FC Bayern München und der VfB Stuttgart im Endspiel des DFB-Pokals gegenüber – Anpfiff ist am heutigen Samstag (23. Mai 2026) um 20:00 Uhr im Berliner Olympiastadion, Schiedsrichter ist Sven Jablonski.

Auf der Münchner Trainerbank sitzt Vincent Kompany, bei den Schwaben dirigiert Sebastian Hoeneß. Für den Rekordpokalsieger ist es bereits das 25. Finale, während Stuttgart nach dem Triumph 2025 zum achten Mal um die Trophäe spielt.

Bayern – Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Unter Kompany behielt der FCB in allen fünf Pflichtspielen gegen Stuttgart die Oberhand, und Torjäger Harry Kane traf in diesem Zeitraum elfmal gegen die Schwaben. In der laufenden Pokalsaison hat der Engländer bereits sieben Treffer gesammelt – seit Thomas Müllers acht Toren 2013/14 gelang keinem Bayern-Profi mehr.

Youngster Tom Bischof lobte vor dem Finale öffentlich die Arbeit von Kompany und sprach von seiner „lehrreichsten Saison überhaupt“. Kapitän Manuel Neuer kann verletzungsbedingt nicht mitwirken.

VfB Stuttgart: Undav in Torlaune

Sebastian Hoeneß führte den VfB zum zweiten Mal binnen drei Jahren in die Champions League und verteidigt nun den Pokal, eine Premiere in der Vereinschronik.

Stürmer Deniz Undav ist in neun Pokalpartien seit Saisonbeginn an ebenso vielen Treffern beteiligt (5 Tore, vier Assists) und bekam diese Woche sein WM-Ticket ausgesprochen.

Wird FC Bayern München gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann in der ARD verfolgt werden.

DFB-Pokal heute: Wo wird FCB gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live in der ARD und bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: FC Bayern München gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.

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