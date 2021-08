Transfer-Endspurt: Welcher DFB-Star macht’s wie Havertz?

Robin Gosens (27/Atalanta Bergamo/Vertrag bis 2023): Der Schienenspieler für die linke Seite wäre in diesem Sommer gerne gewechselt. Allerdings fordert Atalanta rund 35 Millionen Euro Ablöse für ihn, was viele Interessenten abgeschreckt hat (darunter Barcelona, Hertha BSC). Gosens bleibt somit ein weiteres Jahr in Italien und spielt erneut in der Champions League.