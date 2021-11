Nationalmannschaft: Diese Spieler sind für den WM-Kader gesetzt

Erst in vier Monaten wird der Bundestrainer seine Nationalspieler wieder zum nächsten DFB-Lehrgang versammeln. Bis dahin will er die Spieler intensiv begleiten. „Bis zu den ersten Länderspielen im März sind es jetzt erstmal vier Monate, da werden wir schon den einen oder anderen Spieler mal wieder kontaktieren und sehen, was man noch besser machen kann“, sagt der 56-Jährige. „Das Projekt, das wir da haben, ist spannend.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)