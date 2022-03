"Super Kerl": Anton Stach schwärmt von DFB-Stars um Müller und Gündogan

Stach: Schwierige Frage! Da stand so viel Qualität auf dem Platz. Ilkay Gündogan fand ich persönlich sehr krass, von so einem Spieler kannst du dir enorm viel abschauen. Seine Vororientierung und Sicherheit am Ball waren wirklich überragend. Aber ich muss auch Jamal Musiala erwähnen. Ihr habt ja alle gegen Holland gesehen, was er draufhat. Das war beeindruckend. Da habe ich schon einiges mitnehmen können. Aber wie gesagt, allgemein hat mich die Qualität im Training beeindruckt.