WM 2022: Moukoko schwitzte bei Nominierung - "Konnte es nicht fassen"

Moukoko, der am Tag des Eröffnungsspiels seinen 18. Geburtstag feiert, wird in Katar zum jüngsten deutschen WM-Teilnehmer. "Ich konnte es gar nicht fassen. Jeder Spieler träumt davon. Es gibt in Deutschland tausende Spieler und ich gehöre zu denen, die mit der Mannschaft nach Katar fahren. Ich bin einfach unfassbar stolz und glücklich", sagte der Teenager weiter.