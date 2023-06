DFB-Team: Hoeneß macht Flick Ansage

Wie Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Montag deutlich machte, solle Flick sich fortan auf die Formierung einer eingespielten Mannschaft fokussieren, die im kommenden Jahr bei der Heim-EM begeistern soll.

„Wir sind alle der Meinung, die Zeit des Experimentierens sollte zu Ende sein. Und wenn er das gut macht, dann wird das schon gutgehen“, sagte der 71-Jährige am Rande der Weltpremiere der RTL-Serie „Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern“.

FC Bayern wird Sommerpause nutzen

Auch der deutsche Rekordmeister sah sich in der vergangenen Saison vielen Problemen ausgesetzt und sicherte sich erst am letzten Spieltag durch gütige Mithilfe des BVB die Deutsche Meisterschaft.

Wie Hoeneß versicherte, werde Bayern die Sommerpause nutzen, um an den nötigen Stellschrauben zu drehen. „Wir arbeiten hart daran, dass wir in der kommenden Saison eine Mannschaft haben, die besseren Fußball spielt als in der vergangenen.“