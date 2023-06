DFB-Team: Matthäus lässt wegen Kimmich aufhorchen

Am Donnerstag hatte sich Bundestrainer Hansi Flick vehement hinter seinen Schützling gestellt und die Kritik am Bayern-Star angeprangert.

Muss Kimmich sein Spiel verändern?

Matthäus: „Wir brauchen Ruhe“

„Es hat alles funktioniert bei Bayern bis vor eineinhalb Jahren, sie haben mit Hansi Flick als Trainer sechs Titel gewonnen. Das ist mein Kritikpunkt“, so Matthäus. In seiner Vorstellung muss es wie folgt laufen: „Wenn man Kimmich auf halbrechts spielen lässt, muss Goretzka seine Position halten.“

Zuletzt im Benefizspiel gegen die Ukraine ließ Bundestrainer Flick Kimmich etwas offensiver spielen und zog dafür Goretzka zurück. Matthäus sagt deutlich: „Das hat nicht funktioniert.“ Der 62-Jährige ergänzt: „Ich verstehe eins nicht: Warum reiße ich etwas auseinander, was über Jahre in München erfolgreich funktioniert hat, nur weil ich etwas Neues ausprobieren will? Damit setze ich mich wieder unter Druck und gehe wieder in eine Diskussion. Aber wir brauchen Ruhe.“