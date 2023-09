DFB-Team: Nur einer war schlechter! So desaströs sind die Zahlen der Flick-Ära

Als Hansi Flick am Sonntagnachmittag von der DFB-Spitze als Nationaltrainer freigestellt wurde , war es das Ende einer gefühlten Leidenszeit an der Seitenlinie.

Dass der 58-Jährige seit seiner Inthronisierung im August 2021 den deutschen Fußball auf globaler Linie nicht in glorreiche Zeiten führte, sollte den meisten Anhängern aufgefallen sein. Bricht man jedoch die 770 Tage der Amtszeit in Zahlen herunter, offenbart sich ein niederschmetterndes Bild.

Dabei fing es doch so gut an, als Flick übernahm! Sieben Siege aus sieben Spielen mit einer Torstatistik von 33:2 ließen fulminante Dinge erwarten, der neue Bundestrainer sah sich Lobpreisungen gegenüber – immer in Demut gehüllt.