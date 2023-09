Über dieses Duo sollte der DFB jetzt nachdenken! Kommentar

Die deutsche Nationalmannschaft kann ja doch noch gewinnen. Nach fünf sieglosen Spielen gab es am Dienstagabend ein überzeugendes 2:1 gegen Frankreich .

Eine Leistung, die den Fußball-Fans in Deutschland mit Blick auf die Heim-EM Hoffnung macht.

Deutschland wie ausgewechselt

„Rudi Völler“-Rufe, Standing Ovations und La-Ola-Wellen – die Anhänger hatten in Dortmund endlich mal wieder Spaß bei einem Länderspiel. Jeder Pass der DFB-Elf wurde mit einem „Ahh“, jedes gewonnene Duell mit einem „Uhh“, die beiden Tore mit einem lauten „Jaaa“ quittiert.

Das gab es in der Art lange nicht mehr bei einem Länderspiel. Wie Thomas Müller sagte: „Das hat hier heute richtig Spaß gemacht!“

Wegen dieser Entdeckung will sich Völler bei Flick bedanken

Wegen dieser Entdeckung will sich Völler bei Flick bedanken

Die deutsche Mannschaft wirkte wie ausgewechselt. Und irgendwo daheim in Bammental dürfte sich der entlassene Hansi Flick (nur 12 Siege in 25 Spielen) gedacht haben: Was ist nur mit dieser Mannschaft los? Wieso kann sie auf einmal doch Fußball spielen?