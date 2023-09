Bleibt Flick Bundestrainer? Völler meint: "Wir dürfen uns nicht in die Hose machen jetzt"

Sportdirektor Rudi Völler hat ein Bekenntnis zu Bundestrainer Hansi Flick nach dem 1:4 (1:2)-Debakel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan vermieden. „Ich würde schon vorschlagen, sich nach so einer Niederlage ein bisschen zu sammeln und eine Nacht drüber zu schlafen“, sagte der DFB-Funktionär bei RTL .

"Wir sind alle ein wenig unter Schock", bekannte Völler, "1:4 zu verlieren ist eine Blamage, das war auch in der Höhe verdient. Das Bemühen war da, will ich keinem absprechen. Aber so eine Niederlage tut weh."