DFB-Team: Nagelsmann sorgt wohl für BVB-Überraschung

Wenn der DFB am Freitag seinen Kader für die anstehende Länderspielreise nach Nordamerika bekannt geben wird, wird der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann dabei wohl für gleich mehrere Überraschungen sorgen.

Wie Bild und Sky berichteten, soll Nagelsmann dabei auf BVB-Kapitän Emre Can verzichten. Der 29-Jährige stand beim vergangenen Länderspiel gegen Frankreich (2:1) noch über die komplette Spielzeit auf dem Rasen, stand bei seinem Klub in den vergangenen Wochen allerdings nicht immer in der Startelf.