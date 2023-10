Karim Adeyemi: Kein Bonbon für den Sündenbock

Wenn der Schiri abpfeift und der BVB gewinnt, gibt es kaum einen schöneren Ort in Fußball-Deutschland als den grünen Rasen des Westfalenstadions. Einige Dortmunder marschieren dann direkt zur Gelben Wand , andere holen sich ihre Kinder zum Kicken aufs Feld . Und Karim Adeyemi? Kaut erst einmal glücklich ein Maoam-Bonbon.

„Ich gönne mir sie eigentlich immer direkt nach dem Spiel. Zumindest, wenn ich es mir verdient habe, dann auf jeden Fall“, sagte Adeyemi im August bei Brinkhoff‘s Ballgeflüster. Und was, wenn er sich das Bonbon nicht verdient hat? „Wenn wir kein gutes Spiel gemacht haben und ich von meiner Leistung nicht überzeugt war, dann nicht“. Entwaffnend kindliche Worte, die zeigen, wie jung der am 18. Januar 2002 in München geborene Adeyemi noch immer ist.