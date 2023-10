"Geht auch um Vertrauen": Darum läuft es für Moukoko in der U21 besser als beim BVB

Bei der U21 läuft es einfach: Elf Tore in neun Spielen - bei dieser Torquote gerät selbst der sonst so zurückhaltende Youssoufa Moukoko ins Schwärmen: „Das tut mir sehr gut, hier bin ich am richtigen Ort“, sagte der Angreifer von Borussia Dortmund nach seinem Dreierpack beim 3:2 (1:1) in Bulgarien bei ProSieben Maxx . „Ich schieße die Tore, die Jungs suchen mich, ich kann Selbstvertrauen tanken.“

Die Leistung brachte Moukoko auch Lob von U21-Trainer Antonio Di Salvo ein: „Youssoufa hat einen gewaltigen Anteil am Sieg. Stürmer werden an Toren gemessen, die hat er gemacht.“

In Sofia drehte er den Rückstand von Stanislaw Schopow (25.) im Alleingang, traf aus dem Nichts ins kurze Eck (40.), per Slapstick durch die Beine des gegnerischen Keepers (49.) und stand nach Ablage von Frankfurts Ansgar Knauff goldrichtig (69.).

Torgarant bei der U21 - Joker in Dortmund

In der letzten Saison wusste Moukoko seine Chancen beim BVB nicht zu nutzen. Dort kam er erst an Anthony Modeste, später an Haller nicht vorbei und durfte nur in drei Monaten dazwischen von Beginn an ran.