Nationalmannschaft: Unsicherheitsfaktor Süle! Nur ein Verteidiger überzeugt - die Einzelkritik zum Mexiko-Spiel

Süle lässt sich abkochen

Ab 59. MALICK THIAW: Ersetzte Süle nach einer guten Stunde. Wirkte mit und gegen den Ball zwar gefestigter als der BVB-Profi, wackelte in der einen oder anderen Situation trotzdem und kreierte im Spiel nach vorne so gut wie nichts. SPORT1 -Note: 4

ANTONIO RÜDIGER: Erzielte zwar das deutsche Führungstor per Kopf nach einer Ecke (25.), agierte defensiv aber arg schlampig und sorglos – wie bei der ersten Chance der Mexikaner durch Gimenez (10.) und dem Ausgleichstreffer durch Antuna (37.). Steigerte sich in Durchgang zwei etwas, insgesamt und mit Blick auf seinen Abwehrchef-Anspruch muss Rüdiger aber zulegen. SPORT1 -Note: 4

Gündogan der Dreh- und Angelpunkt

PASCAL GROSS (bis 45.): Durfte nach seiner starken Leistung gegen die USA wieder von Beginn an ran. Hatte Glück, dass sein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung unbestraft blieb (5.), präsentierte sich ansonsten aber stabil und ballsicher. Zur Pause ging‘s runter. SPORT1 -Note: 3

Ab 46. LEON GOREZTKA: Durfte sich neben Kapitän Gündogan diesmal länger zeigen als gegen die USA und tat zumindest defensiv sein Nötigstes, bot aber gerade im Spiel nach vorne zu wenig an und produzierte auch in aussichtsreichen Situationen den einen oder anderen Abspielfehler. Wichtig immerhin sein Block kurz vor Schluss gegen Huerta (90.). SPORT1 -Note: 4

Luft nach oben bei Wirtz

THOMAS MÜLLER (bis 45.): Rotierte für Füllkrug in die Startelf, konnte in seinem 125. Länderspiel seine Chance aber nicht nutzen, weil er keinerlei Bindung zum Spiel entwickelte und bis auf sein wegen Abseits aberkanntes Tor (37.) völlig in der Luft hing. Musste immer wieder auf den Flügel ausweichen, um überhaupt an den Ball zu gelangen (nur 13 Berührungen in Hälfte eins). Seine Auswechslung zur Pause war folgerichtig. SPORT1-Note: 4