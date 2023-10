Wie viel Leader ist er schon wieder? Die fünf Hummels-Fragen

Es ist das Comeback des Jahres! Zufrieden lächelnd und mit leuchtenden Augen trat Mats Hummels am Donnerstagnachmittag vor die Kameras.

„Einfach stolz“, „extrem dankbar“, und „unglaublich froh“ zeigte sich der Abwehr-Routinier von Borussia Dortmund bei einer Medienrunde im US-amerikanischen Foxborough, als er über seine Rückkehr in die deutsche Nationalelf sprach.

Letztes Länderspiel von Hummels vor 28 Monaten

Knapp 28 (!) Monate musste Hummels auf eine Nominierung warten. Sein letztes Länderspiel absolvierte der Abwehr-Routinier am 29. Juni 2021 im Wembley-Stadion gegen England. Das EM-Achtelfinale ging damals zwar 0:2 verloren, Hummels zählte allerdings noch zu den besseren Spielern.

Trotzdem erhielt er seit dem Abschied von Joachim Löw keine Einladung mehr – bis Julian Nagelsmann für Löws gescheiterten Nachfolger Hansi Flick übernahm. Am Samstag beim Aufeinandertreffen mit den USA in Hartford wird der 34-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Comeback feiern.

SPORT1 beantwortet im Vorfeld die fünf wichtigsten Hummels-Fragen!

Wie hat sich Hummels zurückgekämpft?

In erster Linie mit starken Leistungen beim BVB! Gerade in der Rückrunde der vergangenen Saison spielte sich Hummels in den Fokus, wirkt seither körperlich topfit und bewegt sich auch fußballerisch auf hohem Niveau.

Rückschläge wie die Nicht-Nominierung für die Winter-WM in Katar wurmten ihn zwar, warfen ihn aber nicht zurück.

Zu seinen Erfolgsgeheimnissen zählt auch seine gesunde Ernährung. Er lässt sich seit mehreren Jahren von der Ernährungsexpertin Nahni Franke beraten, mit der er gemeinsam verschiedene Ernährungspläne aufstellte, Rezepte entwarf – und sogar spezielle Energie-Bällchen kreierte, um seiner Schwäche für Süßes entgegenzuwirken.

Hummels setzt zudem verstärkt auf pflanzliche Nahrung. „Ich esse tatsächlich sehr viel weniger Fisch und Fleisch“, verriet der BVB-Star vor einem Jahr SPORT1. „Nicht ganz ohne, aber schon sehr viel weniger. Weizen lasse ich weg. Zudem esse ich viele vegane Gerichte.“

Das hat sich – gepaart mit vielen Extra-Schichten auf dem Rasen und im Gym – ausgezahlt! Hummels: „Ich muss mich nicht quälen. Es macht Spaß, zu trainieren, in dem Alter noch auf dem Platz zu stehen und Leistung zu bringen.“

 00:44 USA-Reise: Mats Hummels lobt Privatjet-Idee des BVB

Was erwartet Nagelsmann von Hummels?

Zunächst einmal das, was er von jedem Spieler erwartet: Begeisterung! Die bringt Hummels, der zuletzt schon gar nicht mehr mit einer DFB-Rückkehr rechnete, mit.

Abgesehen davon – das stellte der neue Bundestrainer bereits nach der Kader-Nominierung klar – sei der Weltmeister von 2014 allein aufgrund seiner Erfahrung, seiner Führungsstärke und nicht zuletzt seiner Spieleröffnung ein wichtiger Mann für das Projekt „Sommermärchen 2024″.

Der Wunsch des Flick-Nachfolgers: Hummels soll auch die jüngeren Stars mit an die Hand nehmen und seiner Rolle als Lautsprecher auf dem Platz und in der Kabine gerecht werden.

„Die Erwartungshaltung des Trainers ist sehr hoch an uns alle, aber auch an mich persönlich“, sagte Hummels: „Es geht sicher um eine gewisse Organisation und Struktur, mit und ohne den Ball, und auch darum, mit den Nebenleuten zu harmonieren.“

Der Ex-Bayern-Profi stellte klar: „Ich mag es, wenn ein Trainer anspruchsvoll ist und viel von einem fordert und sehen will.“

 01:27 Julian Nagelsmann spricht über Mats Hummels und seine persönliche Vorfreude

Wie kommt Hummels im Team an?

Sehr positiv! Viele DFB-Stars schwärmen von dem Oldie. Von Anpassungsproblemen ist bei Hummels ohnehin nichts zu spüren.

Ein paar Mitspieler sind ihm zwar noch kaum bekannt, den Großteil des Teams und auch den Staff um die Mannschaft kennt er aber bestens.

Mit Co-Trainer Sandro Wagner hat er sogar noch beim FCB zusammengespielt. Hinzu kommen neben seinen BVB-Kollegen Niklas Süle, Julian Brandt und Niclas Füllkrug auch Kumpels aus seiner Münchner Zeit – allen voran Thomas Müller.

„Ich freue mich, wieder mit Thomas auf dem Platz zu stehen. Meine Wertschätzung für ihn als Person und als Spieler ist offensichtlich. Das ist einer, den man immer in seiner Mannschaft haben will“, schwärmte Hummels.

Und Bayern-Urgestein Müller sagt in typischer Müller-Manier: „Mats und ich sind ja im Parallelflug unterwegs von: ‚Braucht man nicht mehr‘, ‚bloß nie mehr einladen‘ bis zu: ‚Oh, die brauchen wir unbedingt‘ über ‚Umbruch bis zum Ü30-Kader‘ (lacht). Mats ist ein Spieler mit sehr viel Qualität, ich glaube, er kann uns sehr gut weiterhelfen!“

 01:53 DFB-Team: Unwort "Aufbruchsstimmung" regt Thomas Müller auf - "Ist totaler Käse“

Wie viel Leader ist Hummels schon?

Hummels ist auf dem Platz voller Tatendrang! Nicht nur, weil ihm Nagelsmanns Idee von „aktivem“ Fußball gefällt und weil er es als „Privileg“ empfindet, Deutschland zu repräsentieren. Sondern, weil es seine letzte Chance auf eine Teilnahme an einem großen Turnier ist.

„Ich habe jetzt nicht vor, 2028 oder 2030 noch Turniere zu spielen. Wir greifen jetzt einmal noch mal richtig an“, sagt er und fordert: „Wir müssen die Zeit jetzt einfach nutzen, jede Besprechung mitnehmen, die Spielidee in jedem Training umsetzen. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wenn wir so erfolgreich sein wollen, wie es bis 2018 der Fall war, dann sollten wir die Zeit so gut es geht nutzen.“

Sein Credo: „Am Allerwichtigsten ist, dass die Arbeit auf dem Platz erledigt wird und Früchte trägt. Man kann Teambuilding-Events machen, man kann alles Mögliche forcieren – aber Erfolge auf dem Platz sind am Ende das, was am allermeisten zusammenschweißt!“

Klare Worte eines Führungsspielers, denen Hummels gerecht werden möchte – bestenfalls schon beim Test gegen die USA (Samstag, 21 Uhr im LIVETICKER).

Spielt Hummels gegen die USA?

Ja! Nagelsmann plant, ihm Minuten zu geben. Ob schon von Beginn an, ist aber noch nicht klar.