PK mit Nagelsmann und Hummels vor Österreich: "Weiß nicht, ob man solch eine Aussage treffen muss"

Wird es gegen Österreich wieder besser laufen? Nach der Niederlage gegen die Türkei trifft die deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend (ab 20.45 im LIVETICKER) in Wien auf das Team von Coach Ralf Rangnick.

+++ Nagelsmann über den Wechsel von Robert Klauß zu Rapid Wien +++

Glückwunsch an Robert. Er ist ein Trainer, der im RB-Kosmos ausgebildet wurde und die Idee bestimmt auch in Rapid weitertragen wird. Ich freue mich für ihn, denn er kommt in eine sehr schöne Stadt.