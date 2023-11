DFB-Team: Diese Nagelsmann-Aussagen sind schlecht gealtert

So sehr hatte Julian Nagelsmann seine Mannschaft nach dem ersten Aufeinandertreffen gelobt. Die DFB-Auswahl sei „extrem willig“, meinte der Bundestrainer im Oktober zum Abschluss der USA-Reise und wechselte in Superlativen. „Noch nie“ habe er ein Team trainiert, „das so schnell schon Dinge umsetzt, ich bin absolut begeistert“.