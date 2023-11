"Ein Rudi Völler hat das nie gebraucht“: Effenberg übt scharfe Kritik an Nagelsmann

Beide Niederlagen mit insgesamt fünf Gegentoren wären verdient gewesen, weshalb es Zeit sei, sich einzugestehen: „Das ist die Realität. Da steht der deutsche Fußball aktuell. Weit entfernt von der Weltspitze, in der wir über so viele Jahre waren“, erklärt Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.