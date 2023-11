Nach DFB-Hammer um Voss-Tecklenburg: "Ballast abgefallen"

Erst das überraschende erstmalige WM-Aus in der Vorrunde, dann das Erkranken während der Turnieranalyse – und zum Abschluss ein Rechtsstreit um Tagungsauftritte während des Erholungsurlaubes: Die vergangenen Monate der Martina Voss-Tecklenburg glichen einem Alptraum.

Am Samstag verkündete der DFB dann die Entlassung von „MVT“ als Bundestrainerin. Ihr Mann, Hermann Tecklenburg äußerte sich nun in der Bild -Zeitung – und offenbarte eine zwiegespaltene Situation: „Sie geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“

So sei es Voss-Tecklenburgs Lebenstraum gewesen, Bundestrainerin zu werden. Seit ihrem Amtsantritt hatte sie zwar Erfolge feiern können (WM 2019: Aus im Viertelfinale; EM 2022: Einzug ins Finale), jedoch ohne nennenswerte Titel zu holen.

Voss-Tecklenburg? „Froh, dass das Problem gelöst wurde“

Die Hängepartie um die Anfang September, 13 Wochen nach dem WM-Aus, krank gemeldete Voss-Tecklenburg hatte in den vergangenen Wochen für viel Unruhe im Umfeld des Nationalteams gesorgt.

Wie es für die geschasste Bundestrainerin weitergehe? „Ich denke, Martina wird jetzt auch erst einmal zur Ruhe kommen wollen“, so ihr Ehemann.

Am 1. Dezember kommt es zum vorerst entscheidenden Spiel gegen Dänemark in der Nations League, in der sich das DFB-Team keine Niederlage erlauben darf.