Nach vier Spielen: Bereut Nagelsmann seine Entscheidung schon?

„Nein, ich habe es nicht bereut, es macht mir Spaß. Wir müssen uns da rausarbeiten, mit allem, was wir haben“, sagte der Coach in einem auf dfb.de veröffentlichen Interview.

Nagelsmann: Im März alles umschmeißen?

Nagelsmann richtete auch einen Appell an sein Team: „Ich will rauskommen aus der Opferrolle, das bringt nichts. Wir haben sorgenvolle Fans und eine kritische Medienlandschaft. Aber es geht darum, dass die Spieler akzeptieren, dass sie mit ein bisschen Kicken da nicht rauskommen.“

Nagelsmann selbst war unter anderem für seine gegen die Türkei und Österreich angewendete Spielidee in die Kritik geraten. In beiden Partien hatte er gelernte Offensivakteure als Schienenspieler eingesetzt.

„Man knallt eine Idee nicht auf eine Mannschaft, man schaut sich an, was man für Spieler hat. Und dann schaut man, welche Lösungen es drumherum besser machen.“, erklärte Nalgesmann. Man habe sich nun auch in Rücksprache mit der Mannschaft für einen Weg entschieden: „Schmeiße ich im März alles um und passe es nur noch dem Gegner an? Darüber muss ich nachdenken.“