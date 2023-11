Julian Nagelsmann: Das frühe Ende der Aufbruchstimmung

Es war das Schlüsselwort, das Julian Nagelsmann ständig wiederholte, als er am Dienstagabend vor das TV-Mikrofon trat, um erneut eine bittere Niederlage seines Teams zu erklären.

Der Bundestrainer kam immer wieder auf seine Kernthese zurück, als er nach dem 0:2 gegen Österreich im ZDF mit Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker diskutierte.

Nächster DFB-Hinweis an Adeyemi

Nächster DFB-Hinweis an Adeyemi

Kann das gelingen, rechtzeitig bis zur Heim-EM im kommenden Jahr? Es ist die Aufgabe, an der auch Nagelsmann sich nun messen lassen muss - der früher als erhofft einen neuen Ton finden muss, jenseits der schnell verflogenen Aufbruchstimmung nach seinem Amtsantritt vor zwei Monaten.

Nagelsmanns Optimismus erweist sich als verfrüht

Zwar musste jedem klar sein, dass kein Trainer der Welt die deutsche Mannschaft, wie sie sich am bitteren Ende der Ära Hansi Flick präsentiert hatte, wundersam verwandeln können würde. Signale der Hoffnung gingen allerdings dann doch einige aus von dem immer noch erst 36 Jahre alten Trainer-Jungstar.

„Noch nie“ habe er ein Team trainiert, „das so schnell schon Dinge umsetzt, ich bin absolut begeistert“, freute er sich im Anschluss an die USA-Reise. Und kündigte nach dem ersten Rückschlag, dem 2:2 gegen Mexiko an, dass die Fans gegen die Türkei und Österreich „eine weiter verbesserte Mannschaft sehen“ würden.