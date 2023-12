"Das wird ein Brett": Nagelsmann reagiert auf DFB-Gruppe beim Heim-EM

Das DFB-Team entging bei der Auslosung in Hamburg damit den dicksten Brocken. Andere Teams hat es wesentlich schwerer getroffen.

Wie reagieren die Protagonisten auf die Ziehung? SPORT1 fasst ausgewählte Stimmen von MagentaTV, ZDF, Social Media etc. zusammen.

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): „Eine sehr interessante Gruppe, in der wir uns durchsetzen wollen. Gegen Schottland wird ein sehr schöner Auftakt in München. Auch die anderen Spiele werden spannende Duelle. Es ist keine Todesgruppe, aber eine sehr gute. Das Auftaktspiel (gegen Schottland; Anm. d. Red.), das wird schon ein Brett. Ich habe einige Spieler aus Ungarn trainiert, ich weiß, was die können. Ungarn spielt einen sehr interessanten Fußball. Gegen die Schweiz wird es ein kleines Derby gegen einen direkten Nachbarn.“