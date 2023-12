DFB: Hamann zählt Nagelsmann an - "Es funktioniert nichts"

„Egal, was er macht, es funktioniert nichts. Er weiß jetzt genauso viel, wenn nicht sogar weniger wie vor den vier Spielen“, ergänzte Hamann, der vor allem die offensive Ausrichtung Nagelsmanns scharf kritisierte.

So haben bei der Pleite in Österreich mit Mats Hummels, Antonio Rüdiger und Jonathan Tah nur drei defensiv ausgerichtete Spieler auf dem Feld gestanden. Hamann fragte: „Wie willst du da irgendeine Stabilität oder Kontrolle in dein Spiel bringen? Da brauchst du kein Kernphysiker sein.“