So nicht! Bayern-Boss weist DFB-Vize nach Kimmich-Kritik in die Schranken

So nicht! Nach brisanten Aussagen von DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert über die deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan reagieren Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen und DFB-Sportdirektor Rudi Völler mit Unverständnis.

„Ich bin von diesen Aussagen mehr als irritiert“, erklärte Dreesen bei der Bild . „Es ist nicht nachvollziehbar, wenn der Vizepräsident des DFB die Leistungen eines verdienten und wichtigen Nationalspielers wie Joshua Kimmich in dessen Klub kritisiert.“

Dreesen und Völler fassungslos

Auch Völler nahm Kimmich sowie Gündogan in Schutz: „Im DFB hat jeder seine Aufgabe. Es ist schön, dass die Nationalmannschaft alle interessiert, und Kritik ist nach den letzten Spielen völlig in Ordnung. Aber die Art und Weise, unsere wichtigen Spieler so überzogen zu kritisieren, geht nicht.“