DFB-Team: Ist ER Kroos' logischer Partner?

Hinreißenden Offensivfußball bot die Werkself diesmal eher weniger, das Ergebnis stimmte dafür wieder. Auch wegen des schweren Patzers von Zentner. 2:1 hieß es am Ende . Wichtig für den Titelkampf - und wichtig für Andrich persönlich, stand der 29-Jährige doch lange nur in der zweiten Reihe. Eine Rolle, die ihm nicht passte . Er bezeichnete sich gar Notnagel, ließ seine Unzufriedenheit in der Hinrunde ein ums andere Mal durchblicken.

Hält Andrich Kroos den Rücken frei?

Als zweiten Sechser neben Kroos sucht Nagelsmann von nun an einen echten „Worker“. Wir werden „mehr Spieler im Kader haben wie Pascal Groß, die sich auch mal für andere reinwerfen und denen es weniger darum geht, mit einem tollen Pass zu glänzen“, prophezeite der Bundestrainer in einem Gespräch mit dem Spiegel. Die DFB-Elf müsse „endlich anfangen, Fußball wieder zu arbeiten“. Zwar wurde Groß explizit erwähnt. Doch Andrich wäre wohl der Spieler, der die so oft vermisste physische Stärke und Körperlichkeit am ehesten einbringen könnte.