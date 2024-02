Ter Stegen meldet sich zurück nach Rücken-OP: In Barcelona zurück im Mannschaftstraining

Ter Stegen war im Dezember am Rücken operiert worden , schon in den Wochen zuvor hatte er mit Problemen zu kämpfen. Deswegen hatte er auch die beiden Länderspiele im November gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) verpasst.

FC Barcelona: Ter Stegen arbeitet am Comeback

Bundestrainer Julian Nagelsmann deutete zuletzt an, dass bei den Spielen am 23. März in Lyon gegen Frankreich und drei Tage später in Frankfurt/Main gegen die Niederlande wieder der lange verletzte Manuel Neuer im Tor stehen könnte.