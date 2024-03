Bayern-Boss Eberl verrät Plan mit "frustriertem" Goretzka

Goretzka bringe „aktuell sehr gute Leistungen und jeder bei uns weiß, dass er ein sehr wichtiger Spieler für uns ist“, erklärte Eberl weiter. Goretzka steuerte beim Kantersieg gegen Mainz 05 (8:1) erstmals in seiner Karriere vier Scorerpunkte bei.

Nagelsmann: Goretzka „natürlich gefrustet“

Nagelsmann hatte bei der Pressekonferenz nach der Nominierung bereits klargestellt, dass Goretzka „natürlich gefrustet und traurig und enttäuscht“ gewesen sei, als er von ihm über die Nichtnominierung informiert wurde. „Durch sehr gute Leistungen und ein Verständnis, was die Rollen anbelangt“ könne sich Goretzka allerdings noch einen Platz im Aufgebot erkämpfen, so der Bundestrainer.

DFB-Kader: Was Matthäus verwundert

Goretzka absolvierte bisher 57 Länderspiele, in den vergangenen vier Partien des DFB kam er zum Einsatz. Bei der 0:2-Niederlage in Österreich stand der Routinier in der Startelf.