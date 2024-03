DFB-PK LIVE: Toni Kroos spricht über EM-Trikot und Nagelsmann-Plan

Die deutsche Nationalmannschaft startet so langsam in die heiße Phase vor der Heim-EM 2024. Am DFB-Campus in Frankfurt haben sich die Spieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann versammelt, um sich auf die beiden Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande vorzubereiten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit dabei ist auch Toni Kroos - dem Weltmeister von 2014 soll eine Schlüsselrolle zukommen, wenn Nagelsmann seine neue Mannschaft für das Turnier baut.

Bei einer Pressekonferenz wird Kroos Stellung zu seiner Rolle im DFB-Team nehmen. Außerdem spricht der 34-Jährige über das viel diskutierte EM-Trikot sowie die Neulinge in der Nationalmannschaft. SPORT1 begleitet die PK ab 13.00 Uhr im LIVETICKER.

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Kroos über „typisch deutsch“ +++

„Es war mal typisch deutsch, dass wir erfolgreich waren. Da wollen wir wieder hinkommen. Aufgrund der letzten Spiele kamen schnell die ‚deutschen Tugenden‘ wieder auf. Wenn man darüber spricht, muss man mir mal die Mannschaften zeigen, die das nicht mitbringen. Das machen mittlerweile alle. Man sollte das als Basis mitnehmen. In allen Turnieren, in denen wir erfolgreich waren, hatten wir das. Es war nicht einfach, gegen uns Tore zu erzielen. Wenn wir wieder dahin kommen, dass die Gegner so über uns denken, sind wir einen Schritt weiter.“

+++ Kroos über ausschlaggebenden Grund +++

„Es gab mehrere Argumente. Am Ende ist es ein Abwägen. Es hätte jetzt auch Argumente gegeben, zu sagen, ne, das lassen wir jetzt. Am Ende des Tages bin ich Fußballer. Es geht um ein Turnier im eigenen Land. Das hat am Ende überwogen. Julian Nagelsmann hat das gut gemacht, er hat nicht Druck gemacht. Wir haben über viele Themen gesprochen. Es war relativ schnell auf einer Wellenlänge. Dann hat mich auch die Lust gepackt, das zu machen. Deswegen sind wir heute hier“, sagt Kroos auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Kroos über seine Rolle als Heilsbringer +++

„Es ist richtig, dass das alleine unmöglich ist. Aufgrund von Position und Spielweise ist es klar, dass man eine gewisse Verantwortung übernimmt und Kontrolle herstellt. Man sieht an der Kaderzusammenstellung, dass es nicht so ist, dass ich jetzt wiederkomme und gut ist. Ich versuche, das zu machen, was ich immer gemacht habe und damit der Mannschaft zu helfen. Ich habe mit den meisten schon zusammengespielt und kann sie menschlich einschätzen. Ich habe mir viel Zeit genommen und mir Konstellationen überlegt, die habt ihr noch nicht mal im Kopf. Das positive überwiegt.“

+++ Kroos über sein Image und seine Kritiker +++

„Ich habe meinen Frieden geschlossen. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemand noch etwa beweisen muss. Mir geht es darum, in erster Linie der Mannschaft zu helfen. Das glaubt auch der Bundestrainer, mit ja zu beantworten. Das hat nichts mit Wertschätzung zu tun, auch wenn ich glaube, dass sich das durch meine Zeit bei Real Madrid gewandelt hat. Zum Vertrag: Da hakt es gar nicht. Das haben wir auch letztes Jahre relativ spät entschieden. Das werden wir wieder zeitlich ähnlich so machen. Haken tut es nirgends. Dazu ist die Ausgangsituation zu klar und mein Verhältnis zum Klub zu gut. Wir sind sehr entspannt, wir sind gut unterwegs und wir werden eine zufriedenstellende Lösung für beide Seiten finden.“

{ "placeholderType": "MREC" }

+++ Kroos über erste Einheit +++

„Es fühlt sich gut an. Ich hatte immer das Gefühl, dass es im Training eine gute Intensität hätte. Es hat daran gehapert, das ins Spiel mitzunehmen. Eine gute Trainingswoche ist wichtig. Wir haben viele Neue dabei. Es ist wichtig, dass man sich ein gutes Gefühl und Vertrauen holt. Wir haben ein paar Einheiten. Wenn wir die bis Samstag mit der Intensität absolvieren, ist das zumindest eine gute Voraussetzung, aber keine Garantie.“

+++ Kroos nur bis zur EM im DFB-Team? +++

„Wenn wir in der Vorrunde ausscheiden, würde ich keinen grünen Haken dahintersetzen. Es wäre vermessen zu sagen, es wäre nur ein Erfolg, wenn es der Titel ist. Das Selbstverständnis, Erfolg haben zu wollen, kauft man mit mir ein. Mit Sicherheit würde ich gerne auch die eine oder andere K.o.-Runde erleben. Von der zeitlichen Begrenzung habe ich mir keine Gedanken gemacht. Es sind viele Sachen nicht klar, wie es nach der EM weitergeht. Ich habe ja noch nicht einmal einen Vertrag für nächste Saison. Das müsste ich erstmal klären. Aus dem kompletten Ruhestand bekommen Sie mich nicht mehr wieder. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich hier nochmal sitze.“

+++ Kroos über Gündogan in offensiverer Rolle und Groß als defensive Sechs +++

„Da sitzt hier der Falsche für die Frage. Ich habe nur die Eigenschaften, wer das personell mit Namen besetzt, liegt nicht an mir. Gewisse Positionsverschiebungen sind nicht abhängig von meiner Rückkehr. Wie das mit Namen besetzt wird, ist eine Frage für den Trainer. Dass er Ilkay auf der Zehn sieht, ist eine Entscheidung, die völlig unabhängig von mir getroffen wurde.“

+++ Kroos über Rollenverteilung auf der Doppelsechs +++

„Eigentlich habe ich die immer relativ ähnlich interpretiert. Natürlich versucht man, das noch kompletter zu machen. Im Verein spiele ich manchmal Achter, manchmal Sechser. Meine Grundidee vom Fußball war eigentlich immer gleich. Die Aufgabenverteilung ist als alleiniger Sechser ein bisschen anders. Zur Rollenverteilung: Ich glaube, es ist immer gut, wenn ein zentrales Mittelfeld mit einem Zehner das komplette Spektrum mit einbringt.“

+++ Kroos über Hoeneß, der Rückkehr begrüßt +++

„Das sind brandaktuelle News und Aussagen. Ich mache meine Entscheidungen nicht davon abhängig, wer sich wie äußert. Da müsste ich erstmal ein paar Umfragen machen. Es freut einen tendenziell mehr, wenn es mehr Leute begrüßen als ablehnen. Aber für mich sind die handelnden Personen hier wichtig. Ich hoffe, dass ich in dem Fall die Aussage von Uli Hoeneß bestätigen kann.“

+++ Kroos über Spanien +++

„Die Spanier sind sehr auf ihre eigenen Mannschaften fokussiert. Es kommt nach und nach, dass sich dort dann auch auf die EM gefreut wird.“

+++ Kroos über Stimmung in Spanien rund um das DFB-Team +++

„Wenn in den letzten Jahren über die Nationalmannschaft gesprochen wurde, konnte ich immer an den aktiven Part Antonio Rüdiger weitergeben. Die Ergebnisse waren in letzter Zeit nicht so. Die Spanier haben immer großen Respekt, deswegen hat es sie gewundert, warum die Ergebnisse nicht so gepasst haben, obwohl sie so viele gute Spieler haben. Grundsätzlich ist der deutsche Fußball in Spanien sehr respektiert und akzeptiert. Die Anerkennung ist nach wie vor sehr groß. Deutschland wird für die Spanier immer als eine der Nationen genannt, die bei einem Turnier vorne mitspielen sollte.“

+++ Kroos über Gründe für Rückkehr +++

„Es hat weniger familiäre Gründe. Die wollten mich nicht loswerden. Es hatte sportliche Gründe, aber die Familie wurde mit einbezogen. Es war damals einer der Gründe, warum es nicht weitergeht. Aber so ein Turnier ist auch für die Kinder interessant, das mitzuerleben. Aber das war nicht der ausschlaggebende Grund. Es ist ein positiver Nebeneffekt. Sie haben wöchentlich die Chance, mich Fußball spielen zu sehen.“

+++ Kroos über Trikots +++

„Ich bin adidas-Spieler, ich muss ja sagen: fantastisch. Weiß ist meine Trikotfarbe. Das neue ist mal was anderes. Ich hoffe, dass wir in beiden erfolgreich sind.“

+++ Kroos über seinen ersten Eindruck +++

„Bisher war Vorbereitung, jetzt ist auch gut mit Schreiben, jetzt geht es ans Machen. Wir haben trainiert, jetzt geht es um Fußball, deswegen bin ich hier. Ich freue mich.“

+++ Kroos ist da +++

Mit leichter Verspätung legt Kroos los.

+++ Warten auf Kroos +++

Der Beginn der PK verzögert sich etwas.

+++ Gleich geht es los +++