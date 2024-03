Goretzka-Ausbootung: Trainer-Urgestein Lienen wird deutlich - "Warum soll Argument nicht für ihn gelten?"

Lienen versteht Goretzka-Ausbootung nicht

Lienen fügte an: „Was mich gestört hat an der Entscheidung: Er (Goretzka, Anm. d. Red.) gehört doch zu den besten Spielern, die wir haben.“

"Was ist das für 'ne Frage!" Füllkrug genervt von Reporter

"Was ist das für 'ne Frage!" Füllkrug genervt von Reporter

Er „verstehe ja, das Julian Nagelsmann eine Hierarchie und nicht zu viele Leute draußen sitzen haben will“, so der frühere Bundesliga -Trainer (u.a. 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 und Arminia Bielefeld) weiter. „Aber dieses Argument, sich nicht unterordnen zu können, warum soll das nicht für Goretzka gelten, wenn es auch für Thomas Müller gilt? Ich kann mir das absolut nicht vorstellen.“

Goretzka absolvierte bisher 57 Länderspiele, kam auch in den vergangenen vier Partien des DFB zum Einsatz. Dabei stand der Routinier auch bei der 0:2-Niederlage in Österreich in der Startelf.