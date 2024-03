Nationalmannschaft: Nach Pavlovic! Nächster DFB-Rookie vor Aus - auch Beste verletzt

Nach dem Ausfall von Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) für die beiden anstehenden Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) in Lyon gegen Frankreich und mit den Niederlanden am Dienstag (20.45 Uhr) in Frankfurt könnte nun auch Jan-Niklas Beste passen.