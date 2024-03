Haman über Nagelsmann: "Haltet mal den Ball flach"

Hamann: „Bei Bayern wundert mich wenig im Moment“

„Der Mbappe hat nicht mal geschwitzt“

Im Spiel gegen Deutschland hätten die Franzosen mit angezogener Handbremse gespielt, „der Mbappé hat in dem Spiel nicht einmal geschwitzt“, redete sich Hamann regelrecht in Rage: „Aber jetzt zu sagen, wir müssen den Vertrag mit Nagelsmann verlängern, halte ich für falsch. Also haltet mal den Ball flach. Mal schauen, was immer passiert. Und dann reden wir weiter.“