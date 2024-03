Ist Nagelsmanns EM-Kader schon fix? Klare Ansage an Goretzka und Co.

Statt in Frankfurt beim Länderspiel gegen die Niederlande aufzulaufen, stand Leon Goretzka in dieser Woche an der Säbener Straße auf dem Platz. Und statt im Kreis der Nationalmannschaft eine EM-Euphorie zu entfachen, bestimmte die Trainingsarbeit beim FC Bayern Goretzkas Alltag.

Die Nicht-Berücksichtigung des Mittelfeldspielers durch Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde im Vorfeld der Tests in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) besonders heiß diskutiert. Goretzka teilt sich das bittere Los mit einigen prominenten Namen, für die sich die Tür zur Heim-EM im Sommer durch die guten DFB-Auftritte am Samstag und Dienstag immer weiter schließt.

Nagelsmanns Ansage an die Nicht-Berücksichtigten

Nagelsmann betonte: „Wer jetzt nicht dabei war, muss Vollgas geben - und besser sein als diejenigen, die dabei sind.“

Eine klare Ansage für Goretzka und Co. - zumal die meisten der 23 Kaderplätze nach den positiven Eindrücken des jüngsten DFB-Lehrgangs bereits fest vergeben sind. „Außer Frage steht: Falls alle gesund bleiben und so weiter performen, werden wir auf jeden Fall nicht zehn Spieler tauschen im Sommer. Eigentlich auch nicht fünf, vielleicht ein, zwei - plus Verletzte“, bekräftigte Nagelsmann.

Da der Bundestrainer zudem unterstrich, dass er nicht auf den gesperrten Leroy Sané verzichten will, ist für viele Stars und frühere Leistungsträger das EM-Ticket schon jetzt in weite Ferne gerückt.

Goretzka und Gnabry als große Verlierer

Das betrifft neben Goretzka auch dessen Teamkollege Serge Gnabry. Der Flügelstürmer meldete sich zwar nach diversen Verletzungen zuletzt mit zwei Toren in der Bundesliga zurück, für eine Nominierung reichte es aber nicht. Er müsste im Saisonendspurt schon wie Phönix aus der Asche steigen, um doch noch auf den EM-Zug aufzuspringen. Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit.

Auch die BVB-Fraktion, die in Niclas Füllkrug nur einen einzigen Vertreter hatte, dürfte bis zum Beginn der EURO kaum Zuwachs bekommen.

BVB-Stars mit geringen EM-Chancen

Dass sich in der Abwehr Antonio Rüdiger und Jonathan Tah als Stammbesetzung gefunden haben, geht damit auf Kosten von Routinier Mats Hummels. „Dann gilt es, die richtigen Backups zu finden. Da sehe ich Mats nicht als optimale Besetzung“, sagte Nagelsmann bei seiner Nominierungs-PK.

Auch Niklas Süle und Nico Schlotterbeck fielen hinter dem formstarken Waldemar Anton und Robin Koch, dessen Zweikampfstärke Nagelsmann bei seiner Berufung betonte, durchs Raster und dürften es entsprechend schwer haben, noch auf den EM-Zug aufzuspringen.

In der Offensive hat Julian Brandt gegenüber den „Zauberern“ Jamal Musiala und Florian Wirtz klar das Nachsehen. Sein EM-Traum dürfte damit ebenso geplatzt sein wie bei seinen Teamkollegen Emre Can, Karim Adeyemi, Marco Reus und Youssoufa Moukoko, die von ihren jeweiligen Konkurrenten auf ihren Positionen abgehängt wurden.

Das trifft beispielsweise auch auf Linksverteidiger Robin Gosens zu, dem Maximilian Mittelstädt den Rang abgelaufen hat. In der Backup-Rolle sieht Nagelsmann eher David Raum als den Unioner.

Pavlovic im Pech

Aufgrund unglücklicher Umstände haben sich die EM-Chancen von Bayerns Shootingstar Aleksandar Pavlovic verringert, da ihn eine Mandelentzündung um seine geplante Teilnahme am DFB-Lehrgang brachte.

Fraglich ist daher, ob Nagelsmann ihn ohne Länderspieleinsatz in den EM-Kader aufnimmt. Zumal sich im Mittelfeld mit Toni Kroos, Robert Andrich und Pascal Groß nun andere Kräfte bewährt haben.

Gleiches gilt auch für Angelo Stiller, den Nagelsmann ebenfalls auf dem Zettel hat und genau beobachtet. Doch er verzichtete auf eine Nominierung, wodurch Stillers EM-Teilnahme unwahrscheinlicher wird.

Weitere EM-Härtefälle drohen

So oder so deuten sich schon jetzt mit Blick auf die EM prominente Härtefälle an. Ein Beispiel ist Jonas Hofmann, der trotz seiner starken Saison mit Spitzenreiter Bayer Leverkusen nicht von Nagelsmann berufen wurde. „Wenn er der Meinung ist, dass mein Momentum gerade nicht auf der Seite ist, dann habe ich das zu akzeptieren und muss alles daran legen, dieses Momentum wieder auf meine Seite zu bekommen“, sagte Hofmann in einer Medienrunde.

Timo Werner, mit dem Nagelsmann laut Sport Bild noch vor Bekanntgabe des letzten Länderspielkaders gesprochen hat, habe noch eine Chance, wenn er sich bei Tottenham im Saisonendspurt von seiner besten Seite zeige.

Deutlich schwerer dürften es Kevin Trapp oder Malick Thiaw haben, den Bundestrainer doch noch von sich zu überzeugen. Insbesondere für Trapp, da wegen der Rückkehr des fest eingeplanten Stammkeepers Manuel Neuer ohnehin noch einer aus dem aktuellen Torhüter-Trio um Marc-André ter Stegen, Oliver Baumann und Bernd Leno weichen wird.

„Die Tür ist für alle offen“, sagte Nagelsmann zwar unmittelbar nach dem Abpfiff gegen die Niederlande am RTL-Mikrofon.