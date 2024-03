Monster-Grätsche! Applaus für DFB-Star

Großen Anteil an der Weißen Weste gegen Kylian Mbappé und Co. hatte Rüdiger, der gemeinsam mit Jonathan Tah eine stabile Innenverteidigung stellte - und kurz vor Ende mit einer wichtigen Rettungsaktion glänzte.

Applaus für Rüdiger nach Monster-Grätsche

Mbappé war in der 88. Minute auf der linken Seite durchgebrochen und hatte scharf ins Zentrum geflankt. DFB-Debütant Maximilian Mittelstädt setzte zur Klärung an, beförderte den Ball jedoch unglücklich in Richtung des eigenen Tores.

Während Marc-André ter Stegen dem Ball nur noch hinterherschauen konnte, grätschte Rüdiger in höchster Not kurz vor der Linie in den Ball und hämmerte diesen spektakulär an die Unterkante der Latte.