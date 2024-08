DFB-Team: "Würde Kimmich als Kapitän nicht begrüßen"

In der deutschen Nationalmannschaft ist sowohl die Torhüter- als auch die Kapitänsfrage offen. Mario Basler hat eine klare Meinung zu beiden - und überrascht mit unerwarteten Kandidaten. Darunter auch: ein Bayern-Juwel.

In der deutschen Fußballnationalmannschaft steht zweifelsfrei ein Umbruch bevor: Langjährige Größen wie Thomas Müller oder Toni Kroos sind von Bord gegangen, der Kapitän Ilkay Gündogan ist zurückgetreten und auch Torhüter Manuel Neuer legte seine jüngst Handschuhe nieder.

Doch wer trägt fortan die Binde? Und wer soll das deutsche Tor hüten? SPORT1 -Experte Mario Basler äußerte sich in einem BILD -Interview am Wochenende zu den brennenden DFB-Fragen - und überraschte mit seiner persönlichen Kapitänswahl.

Kimmich oder Musiala als DFB-Kapitän?

Auch auf der Torhüterposition will sich Basler nicht ungemindert der Meinung anschließen, Marc-André ter Stegen sei der logische Nachfolger von Manuel Neuer im DFB-Tor.

Vielmehr hat der 55-Jährige einen anderen Kandidaten im Blick: „Ich habe immer noch so einen Kevin Trapp auf meiner Liste, der über Jahre immer gute Leistungen gebracht hat. Das ist für mich der am meisten unterschätzte Torwart in Deutschland. Ich würde mich freuen, wenn Trapp mit ter Stegen um die Nummer 1 kämpfen würde.“