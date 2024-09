Musiala? Kimmich reagiert mit Unverständnis

In einem Interview nach dem 5:0-Auftaktsieg in der Nations League gegen Ungarn hob der neue Kapitän der deutschen Nationalmannschaft die außergewöhnlichen Fähigkeiten Musialas hervor und bezeichnete ihn gemeinsam mit Florian Wirtz als „Zauberer“.

Musiala brilliert beim DFB-Team

Der Chefredakteur von France Football, Vincent Garcia, begründete am Freitag die Nicht-Nominierung Musialas. Laut Garcia waren drei Hauptgründe ausschlaggebend: Musialas mangelnde Torquote in der Champions League, seine schwachen Leistungen in entscheidenden Spielen und die insgesamt schwache Saison des FC Bayern.