Toni Kroos spottet über UEFA-Erklärung

Und es war doch ein Handspiel! Gut zweieinhalb Monate nach dem verlorenen EM-Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien hat die UEFA in einem Dokument der Schiedsrichterkommission erklärt, dass es sich bei dem nicht gegeben Handelfmeter in der Verlängerung um einen Fehler der Unparteiischen gehandelt hatte.

Toni Kroos, für den das Aus im Viertelfinale zugleich das Ende seiner Karriere bedeutete, reagierte prompt auf die Einsicht der UEFA. „Sie haben jetzt drei Monate gebraucht, um mitzubekommen, dass es Hand war, was fast alle eigentlich schon in der Sekunde geschafft haben“, wird er vom Portal Real Total zitiert. Als er am Montag als Co-Kommentator bei der Kleinfeldliga „Icon League“ in Düsseldorf im Einsatz war, lachte er und schob spöttisch nach: „Das beruhigt mich ungemein.“