Aleksandar Pavlovic: Deutschlands größter Pechvogel

Pavlovic kommt beim DFB nicht in Schwung

Schon als Pavlovic, der sich in der vergangenen Saison bei den Münchnern vom Nobody zum Stammspieler gemausert und den Vorzug vor etablierten Profis wie Leon Goretzka oder Konrad Laimer erhalten hatte, erstmals von Nagelsmann eingeladen wurde, bremste ihn sein Körper aus. Die Test-Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande verpasste er damals wegen eines Infekts.

Sein Debüt im Nationaltrikot feierte der Sohn eines serbischen Vaters deshalb erst Anfang Juni beim 0:0 gegen die Ukraine , als er für Robert Andrich eingewechselt wurde. Bei der anschließenden EM-Generalprobe gegen Griechenland (2:1) saß er zwar 90 Minuten auf der Bank, bekam von Nagelsmann aber dennoch das Ticket für das Turnier im eigenen Land, so sehr überzeugte Pavlovic in der kurzen Zeit.

Pavlovic: Krankheitspause statt Karriereboost

„Es ist natürlich bitter, so eine Entscheidung zu treffen. Das tut immer weh. Er ist ein sehr guter Spieler, ein guter Mensch, aber in dem Alter habe ich eine Verantwortung gegenüber dem Spieler“, erklärte der Bundestrainer.

Pavlovic: Fragezeichen vor Montag

Als sicherer Ballverteiler, der auch in Bedrängnis immer anspielbar ist, hätte sich Pavlovic am Freitag erstmals von Beginn an beweisen dürfen.

Doch dazu kam es bekanntlich nicht. Ob es im nächsten Spiel so weit sein wird, steht aktuell noch in den Sternen. „Da müssen wir schauen, wie es Richtung Montag aussieht“, sagte Nagelsmann mit Blick auf das anstehende Duell mit den Niederlanden (Montag, 20.45 Uhr im LIVETICKER) - und gab zu bedenken: „Wir müssen auch schauen mit der Belastung, mit dem späten Ankommen in Herzogenaurach um vier Uhr nachts und dann spielen wir schon am Montag wieder.“