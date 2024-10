Nächster DFB-Star reist ab!

Der Nächste, bitte: Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in der Nations League auch auf Benjamin Henrichs verzichten. Der Außenverteidiger von RB Leipzig reiste am Mittwoch wegen Rückenbeschwerden aus dem Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach ab. Für den 27-Jährigen wird kein weiterer Spieler nachnominiert, wie der DFB mitteilte.