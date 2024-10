Wie ein Neuanfang! Bayern-Star bekommt neue Chance in Nationalmannschaft

In der vergangenen Saison allenfalls Nebendarsteller, jetzt einer der großen Aufsteiger unter Vincent Kompany. Auch Julian Nagelsmann kommt nicht mehr an Serge Gnabry vorbei. Für den 29-Jährigen ist es die erste Nominierung seit einem Jahr.

In der vergangenen Saison allenfalls Nebendarsteller, jetzt einer der großen Aufsteiger unter Vincent Kompany. Auch Julian Nagelsmann kommt nicht mehr an Serge Gnabry vorbei. Für den 29-Jährigen ist es die erste Nominierung seit einem Jahr.

Denn für ihn hatte die neue Spielzeit unter Trainer Vincent Kompany sehr gut begonnen: Der Offensivakteur stieg direkt zum Stammspieler auf, kam auf zwei Tore und drei Vorlagen in den ersten acht Einsätzen - allesamt Gründe, warum Nagelsmann ihn nun zurück in die Nationalmannschaft berief.

Im Gegensatz zur teaminternen Konkurrenz um EM-Teilnehmer Kingsley Coman, Olympia-Fahrer Michael Olise und dem lange ausgefallenen Leroy Sané konnte sich der Flügelspieler in der Vorbereitung schließlich von Beginn an zeigen und den neuen Trainer Vincent Kompany auf seine Seite ziehen.

„Dass wir das ganze Spiel Druck machen; dass wir den Gegner zu keinen Chancen kommen lassen. Das ist eine ganz klare Linie“, betonte er: „Es fühlt sich gut an auf dem Platz, wenn du so dominant bist und dem Gegner eigentlich keine Chance lässt. Das ist uns in den letzten Jahren das eine oder andere Mal nicht gelungen und wir sind dadurch in Schwierigkeiten gekommen.“