DFB-Team: Adeyemi mit Wink an Nagelsmann

Vielleicht war es aber auch der Aufregung geschuldet. Der Dortmunder, der gefühlt schon seit Jahren zum Kreis der DFB-Elf gehört, feierte am Sonntag-Abend seine Startelf-Premiere in der deutschen Nationalmannschaft ( SPORT1 -Note: 4 ).

Adeyemi kämpft sich zurück ins DFB-Team

BVB-Star Adeyemi fordert Bayern-Duo

Macht er so weiter, dürfte Adeyemi auch in Zukunft in Nagelsmanns Planungen eine gewichtige Rolle spielen. Das liegt zum einen an dem Einfluss, den er mit seiner Geschwindigkeit, auch gerne in einer Jokerrolle, auf das Spiel haben kann. Zum anderen aber auch an der Form seiner (bayerischen) Konkurrenten.