Ter Stegen zwischen den Welten

Was blieb: Gestärktes Urvertrauen. Zumindest im Nationalteam. Denn da sprach Bundestrainer Julian Nagelsmann dem Wahl-Katalanen in den Tagen von Herzogenaurach die uneingeschränkte Rückendeckung aus.

„Er ist ein Weltklasse-Torwart“

Was Undav an ihm schätzen würde? „Er ist ein Weltklasse-Torwart, das sehen wir Spieler jeden Tag im Training und das hat man beim Spiel gegen Portugal vor zwei Tagen auch am Ende gesehen, was er da für Paraden gemacht hat.“ Mehr Vertrauen geht nicht!