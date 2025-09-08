Pfiffe, Preis, Druck: Woltemades schwere Last

SID 08.09.2025 • 20:14 Uhr Nick Woltemade enttäuscht im DFB-Trikot, die Fans pfeifen ihn sogar aus. Hemmt den Shootingstar das 90-Millionen-Preisschild?

Die Kapuze zog sich Nick Woltemade tief ins Gesicht, als er mit hängenden Schultern aus den Kölner Katakomben schlich. Zu den Pfiffen gegen sich schwieg der glücklose Shootingstar, gehört haben dürfte er sie aber sehr wohl.

Der Unmut der DFB-Fans bei Woltemades Auswechslung war schließlich unüberhörbar. Wie eine tonnenschwere Last, so wirkt es nach einem Tranfersommer voller irrer Wendungen und öffentlicher Debatten, hängt das 90-Millionen-Preisschild derzeit um seinen Hals.

Aber Pfiffe gegen eigene Spieler? „Ich halte nichts davon“, sagte Nadiem Amiri klipp und klar. Woltemade sei „ein junger Spieler, der gerade eine schwierige Phase durchgemacht hat. Mit vielen Wechselthemen, hin und her.“

DFB-Stars stärken Woltemade Rücken

Es schmerzte, dass der Ex-Stuttgarter kurz nach seinem Multimillionen-Wechsel auf die Insel bei seiner Rückkehr auf deutschen Boden die Wut der Fans über sich ergehen lassen musste.

Die Teamkollegen stellten sich deshalb hinter Woltemade. Pascal Groß gestand, die Pfiffe nicht wahrgenommen zu haben. Aber so etwas finde er generell „nie gut“, betonte der Dortmunder: „Weil er einer von uns ist, ein Spieler, der alles gibt, die deutschen Farben vertritt. Da sollten wir alle hinter stehen.“

Für Woltemade, der schon in Bratislava an den slowakischen Abwehr-Haudegen zerschellt war, sei es „nicht einfach“, ergänzte Amiri: „Ich finde es schade - aber so ist der Fußball.“

Woltemade-Diskussionen ebben nicht ab

Woltemade hatte gegen Nordirland (3:1) zunächst wie das gesamte Team einen guten Start erwischt und das 1:0 durch Serge Gnabry (7.) aufgelegt. In der Folge gelang ihm jedoch kaum noch etwas, nach einer Stunde musste der enttäuschende Stürmer vom Feld.

Die hitzigen Diskussionen über den 23-Jährigen, der für bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United gewechselt war, setzten sich unvermindert fort.

Allen voran hatte zuvor Uli Hoeneß die Debatte angeheizt. Dieser Woltemade, den auch der FC Bayern zu gerne verpflichtet hätte, zu dem aber mit den Stuttgartern in zähen Verhandlungen keine Einigung erzielt werden konnte, sei „ein super netter Kerl, ein guter Spieler“, sagte der Münchner Ehrenpräsident im SPORT1-Doppelpass und schob eine Spitze hinterher: „Aber er ist keine 90 Millionen Euro wert.“

Hoeneß mit süffisantem Kommentar

Den überraschenden Wechsel auf die Insel kommentierte Hoeneß süffisant, Woltemade sei ja „nicht von Fußball-Fachleuten geholt worden, sondern von irgendeinem Öl-Konzern in Saudi-Arabien“.

Der Schwung der furiosen Rückrunde mit dem VfB und der U21-EM im Sommer ist jedenfalls dahin.

