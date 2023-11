Historisches Debüt! Frankreichs Jahrhunderttalent Zaire-Emery überzeugt auch in Nationalteam - verletzt sich aber

Beim historischen 14:0-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar - der höchste Sieg in der Geschichte der EM-Qualifikation - stand das Mittelfeldtalent in der Startelf und debütierte damit im Alter von 17 Jahren und 255 Tagen als jüngster Spieler der Les Bleus seit 1914 (viertjüngster aller Zeiten).

Licht und Schatten beim Debüt

In einem von Superstars wie Kylian Mbappé oder Antoine Griezmann gespickten Team wirkte Zaire-Emery nicht minder abgeklärt und produktiv im Spielaufbau und hatte nach einer Vierstunde die meisten Ballkontakte aller Spieler (21). Dennoch war das Debüt in der Nationalmannschaft von Licht und Schatten geprägt.

Erste Entwarnung für gelassenen Zaire-Emery

Eine bittere Verletzung, die dem immerhin erst 17 Jahre alten Leistungsträger auch eine Verschnaufpause verschaffen kann. Während andere Spieler in seinem Alter noch abseits des großen Rampenlichts zum Einsatz kommen, stand Zaire-Emery nach Daten von transfermarkt.de in diesem Jahr bei 84 Prozent aller mögliche Spielminuten in Pflichtspielen der Ligue 1 und Champions League auf dem Feld. Hinzu kommt sein jüngstes Debüt in der Nationalmannschaft.