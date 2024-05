EM-Nominierung: Der DFB gibt den Takt vor

Völlig losgelöst von bisherigen Kaderbekanntgabe-Traditionen dreht der Deutsche Fußball-Bund diese Woche kräftig am Kreativ-Rad! Passt zum „neuen“ DFB, der in vielen Bereichen, also nicht nur sportlich, seit Monaten eine Menge hinterfragt, neu bewertet und den veränderten Begebenheiten anpasst. Gut so, weil fortschrittlich.

Schon die Toni-Kroos-Rückkehr im Februar wurde zum großen Reichweiten-Volltreffer in den Fußball-Kanälen auf Social Media. Der Clip, in dem sich der Superstar von Real Madrid über einen Link für ehemalige Nationalspieler Kaufkarten für die Sommer-EM bestellen durfte, ging viral und wurde weltweit geteilt.

Nominierungs-Leaks nervten den DFB

Was danach, an den Tagen vor Julian Nagelsmanns Kader-Verkündung für die März-Länderspiele, also den Start ins deutsche EM-Jahr, passierte, fand beim Verband dann aber niemand wirklich lustig. Auch der Bundestrainer und sein Entscheider-Team waren nicht wirklich begeistert, dass Tag für Tag Spielernamen durchgesteckt wurden, also, wer dabei ist oder eben auch nicht. In einer neuen Dimension.