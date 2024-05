Gewissheit bei Bayern-Star Harry Kane!

Southgate: Kane fit für die EM

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte noch vor der letzten Bundesligapartie der Bayern in Hoffenheim, die Kane verpasste, ein Update gegeben: „ Es war in Madrid schon grenzwertig und wir haben es mit Spritze und Behandlungen versucht . Aber der Rücken hat komplett zugemacht, es ist immer schlimmer geworden und auch bei kleinen Alltagsbehandlungen aufgebrochen“, sagte Tuchel.

Kane? „Es wird nicht schön für ihn sein“

Kane hat - trotz der für Bayern-Verhältnisse verkorksten Saison - in 45 Spielen beeindruckende 44 Tore für die Bayern erzielt und zwölf weitere Treffer aufgelegt. Auch für England ist er einer der absoluten Hoffnungsträger für die EM. Die „Three Lions“ wollen nach dem verlorenen Finale bei der Euro 2021 gegen Italien nun in Deutschland nach dem EM-Titel greifen.

Southgate sprach auch über die aus Kanes Sicht frustrierende Situation, mit den Bayern keinen Titel gewonnen zu haben. „Es wird nicht schön für ihn sein und ich bin sicher, dass er sich bewusst sein wird, was die Leute dazu sagen werden“, sagte er - in Anspielung darauf, dass Kane in England ein Titel-Fluch nachgesagt wird. Der 30-Jährige hat in seiner Karriere noch keinen größeren Mannschaftstitel gewonnen.